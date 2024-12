Cor 5 dicembre 2021 Covid, 140 positivi, +21 in un giorno Cinque i pazienti che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere e ricoverati, mentre sono 85 le persone in isolamento domiciliare per venute a contatto con positivi e malati. Questi i dati comunicati dall´Ats al sindaco Nanni Campus



SASSARI - Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, alla giornata del 4 dicembre 2021, le persone risultate positive al coronavirus sul territorio comunale sono 140, con 21 nuovi casi rispetto alla 24 ore precedenti. Cinque i pazienti che hanno dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere e ricoverati, mentre sono 85 le persone in isolamento domiciliare per venute a contatto con positivi e malati.