Brindisi rosa al Mercato di Alghero

ALGHERO - Si avvia alla conclusione il cartellone di eventi PlaçAlguer che ha preso il via a metà novembre con la musica itinerante nel centro storico e le Sere al Mercato. Un tour degustativo nei ristoranti della città ha permesso di riscoprire i piatti della tradizione algherese accompagnati dagli ottimi vini locali. Con la giornata dell'8 dicembre PlaçAlguer lascia spazio al Cap d'Any.



Sarà proprio l'accensione dell'albero di luci a Porta Terra con la musica dei Funky Jazz Orchestra di Berchidda a dare l'avvio al cartellone di manifestazioni natalizie. L'orchestra stabile e itinerante composta da oltre 20 elementi tra clarinetti, trombettisti, flauti e sax, diretti dal maestro Antonio Meloni inaugurerà l'accensione dell'albero alle 17:30 per poi proseguire con una street parade di mezz’ora nelle spettacolari vie del centro storico.



La musica itinerante offrirà un repertorio in continuo rinnovamento, fatto dai più grandi successi funk, jazz e Rhythm and Blues, abilmente suonati dai musicisti galluresi e logudoresi. Il concerto terminerà negli spazi del Mercato Ortofrutticolo dove si aggiungeranno altri elementi all'orchestra con il progetto stabile #theFunkySoulProject presentato per la prima volta in occasione di Time In Jazz 2021, un progetto carico e ricco di #FunkSoul con i successi che hanno segnato la storia di questa musica.



La serata proseguirà alle 18.30 sempre all'interno del mercato con il “Brindisi rosa”. L’iniziativa è curata dalla delegata regionale Nadia De Santis dell’associazione nazionale “Vino Rosa Italiano” che ha la finalità di promuovere, divulgare, valorizzare il vino Rosa del territorio Italiano e in questo contesto far conoscere le eccellenze del rosa territorio Algherese. Si potrà accedere al Mercato solo a seguito controllo del green pass. Sarà consegnato un ticket gratuito valido per ricevere una sacchetta con calice e un “Brindisi rosa” fino ad esaurimento del “Nettare di bacco rosa” messo a disposizione dalle Cantine Sella & Mosca e Santa Maria La Palma del Consorzio tutela Vini di Alghero Doc, aderenti all’iniziativa. La valorizzazione e la mescita sarà a cura degli studenti del prestigioso Istituto Alberghiero di Alghero coadiuvati dai loro professori.