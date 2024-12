Cor 9 dicembre 2021 Donna Sanna pop trio al Poco Loco Continuano i concerti del fine settimana al Poco Loco di Alghero con il meglio della musica dal vivo. Concerti pre-natalizi con il meglio della musica pop/dance anni 80´



ALGHERO - Barbara Sanna voce, Gianluca Gadau chitarra, cori; Stefano Maltagliati basso, cori; Mauro Cau batteria: appuntamento per sabato 11 dicembre dalle ore 22.30 al poco Loco di via Gramsci ad Alghero. Donna Sanna pop trio incontra il chitarrista Gianluca Gadau per una serata il cui obiettivo è proporre uno spettacolo di brani di diversa estrazione e stile musicale.



L'utilizzo di Voce, chitarra, Piano o Tastiera, basso e batteria è il sound della band, che ama riarrangiare cover internazionali e italiane in una chiave prettamente acustica, personale e originale.



Un sound “soul-funk acustico” ricco di reinterpretazioni e riarrangiamenti freschi ed energetici di artisti e gruppi come Sting, Alan Parson, Lady Gaga,S.Wonder, Supertramp, Madonna, Mina. Divertirsi suonando e cantando “veramente” senza trucchi e senza inganni, col tentativo di trasmettere questa passione e dedizione per la musica al pubblico astante, con la loro visione essenziale, diretta e credibile della musica.