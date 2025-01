S.A. 13 dicembre 2021 Blind Tasting e mani in pasta: laboratori I partecipanti, bendati, vivranno un’esperienza inusuale e stimolante guidati da un sommelier all´assaggio di 6 vini del territorio. E poi laboratori dedicati ai pani decorati e alle copulette



SASSARI - Sarà il Blind Tasting Fidati dei tuoi sensi ad aprire il ciclo di laboratori proposti dall'Associazione Taribari per questa 14ma edizione del Weekend dei Gusti. I partecipanti, bendati, vivranno un’esperienza inusuale e stimolante guidati da un sommelier all'assaggio di 6 vini del territorio. L'appuntamento è venerdì 17 dicembre dalle ore 18.30 alle 20.30. Il 18 e 19 dicembre sarà invece il momento di mettere le “mani in pasta” con due laboratori, uno dedicato ai pani decorati, sabato dalle 10:00 alle 13.30 e uno alle copulette, domenica sempre dalle 10.00 alle 13:30.



I laboratori, proposti in collaborazione con il ristorante Ficu, saranno tenuti da Gianfranca Dettori, panificatrice e pasticcera di Sennori, custode ed interprete delle ricette della tradizione, maestra dell’arte della decorazione, nonché una delle poche donne ancora capaci di realizzare il fili in deu. Il costo della degustazione guidata è di 15 euro, del laboratorio “Pane decorato” di 25 euro e della “Copuletta” di 30 euro.



Tutti gli appuntamenti si terranno nei locali messi a disposizione dall'Hotel Vittorio Emanuele di Sassari. Per poter partecipare è necessario prenotare allo 079/278275 o al 347/3205285 ed essere in possesso del green pass rafforzato. L'evento, organizzato dall'Associazione Taribari, è realizzato grazie al contributo dell'Assessorato Regionale al Turismo, al Programma Salude e Trigu della Camera di Commercio di Sassari, al patrocinio del Comune di Sassari e in collaborazione con il CCN Il Corso.