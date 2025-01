Cor 16 dicembre 2021 Ad Alghero differenziata al 73% a novembre Differenziata record ad Alghero, si consolida la media annua sopra la soglia del 70%. Progetto per la manutenzione straordinaria dell´Ecocentro di Galboneddu ancora chiuso agli utenti. Novità nell´agro dal 2022



ALGHERO - Ancora in crescita le percentuali della raccolta differenziata ad Alghero che anche nel mese di Novembre segna un 72,76% superando le già notevoli percentuali raggiunte nei mesi caldi. La media annuale continua a consolidarsi ben oltre il 70%. «Un ottimo dato, anche nel mese di novembre, che attesta quanto siano vincenti le soluzioni apportate, ad esempio nell'agro, con l'eliminazione di diverse batterie di cassonetti a cielo aperto sostituite dal servizio delle isole itineranti. Quelle stesse aree ad oggi, oltre che decorose, risultano anche gradevoli grazie alla riqualificazione fatta in collaborazione con i residenti, i comitati, i consorzi e anche con importanti interventi dell'Assessorato ai Lavori Pubblici» è il commento che giunge dall'assessorato di Sant'Anna.



Intanto, proprio nella giornata di ieri è stato presentato il progetto per la manutenzione dell’Ecocentro di Galboneddu che allo stato attuale, e sino a termine esigenze, è sostituito da quello di Ungias, che effettua orario continuato dal lunedì al sabato dalle 07 alle 19. L'Ecocentro di Galboneddu rimane comunque aperto ai residenti dell'agro di Monte Agnese che vi conferiscono i rifiuti domestici e anche gli inerti da lavorazione.



«I lavori di manutenzione non potevano più essere procrastinati, in quanto da troppo tempo la struttura ne necessitava. Non ci sottraiamo, anche se questo comporta qualche disagio. Tra l’ altro, l'apertura con orario continuato del centro di Ungias ( in questo caso emergenziale) sta riscontrando favore tra l'utenza e potrebbe diventare una consuetudine per il futuro», dichiara l'Assessore Montis. Arriva intanto l'ok della Ciclat alla proposta dell'Assessorato: dal 2022 ci saranno importanti modifiche al sistema di raccolta in altre zone dell'agro: Smantellamento dell’isola ecologica di Ungias-Galantè e sua reinstallazione presso La Segada (attualmente servita da cassonetti a cielo aperto) in area idonea; rimozione della batteria di Ungias – Galantè con spostamento della stessa all’interno del vicino Ecocentro; rimozione della batteria di cassonetti di Punta Moro e collocazione dell’isola itinerante al servizio della zona di Punta Moro per tre giornate a settimana, e inoltre, realizzazione dell’isola ecologica con sistema di accesso elettronico dell’Arenosu.