A Li Punti riapre Punto Città

SASSARI - Martedì 21 dicembre riapre la sede Punto Città di Li Punti, in via G. Bruno 7/G, con orario dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12 e il martedì e giovedì, dalle 15 alle 17. È previsto il rilascio di circa 30 carte d’identità elettroniche la mattina e circa 16 il pomeriggio. Contro la diffusione dell’infezione da Sars-Cov2, i cittadini, con la mascherina sempre correttamente indossata, dovranno attendere il proprio turno all’esterno dei locali comunali, rispettare le distanze di sicurezza e accedere agli uffici secondo le indicazioni impartite dal personale. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo mail puntocitta2@comune.sassari.it o alla pec protocollo@pec.comune.sassari.it .