Cor 16 dicembre 2021 A San Gavino una palestra a cielo aperto Un´area del parco di San Gavino a Porto Torres diventerà una palestra a cielo aperto. L´amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento di 24mila euro dal bando "Sport nei parchi" promosso da Sport e Salute S.p.A.



Porto Torres - Un'area del parco di San Gavino diventerà una palestra a cielo aperto. L'amministrazione comunale ha ricevuto un finanziamento di 24mila euro dal bando "Sport nei parchi" promosso da Sport e Salute S.p.A. insieme all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). Con un co-finanziamento comunale di 13mila euro sarà possibile allestire un'area di circa mille metri quadrati per promuovere nuovi modelli di pratica sportiva con la collaborazione di associazioni e società dilettantistiche.



All'inizio del nuovo anno ci sarà un call congiunta tra Sport e salute e il Comune per affidare il servizio che porterà alla creazione di una cosiddetta "isola di sport" nel parco di San Gavino, una zona dove associazioni e società potranno svolgere la propria attività ordinaria e offrire nel weekend un programma di attività gratuite destinate a bambini, ragazzi, donne e over 65. Il Comune ha partecipato al bando nazionale proponendo due aree, i parchi di San Gavino e Baden-Powell, come sedi più idonee per questo nuovo servizio: Anci e Sport e Salute hanno preferito il progetto ubicato al centro: «Crediamo molto nell'allestimento di spazi pubblici per la pratica sportiva - spiega l'assessora allo Sport Simona Fois - e crediamo che sia molto utile avere una palestra a cielo aperto nel centro della città. Ora attendiamo la risposta delle associazioni e società cittadine che potranno in questo modo incrementare la propria offerta, svolgendo anche un servizio essenziale per la comunità».



Dal lunedì al venerdì l'area del parco sarà a disposizione di associazioni e società per l'attività sportiva a pagamento destinata ai loro iscritti. Il sabato e la domenica sarà prevista l'attività sportiva gratuita per gli altri destinatari. L’ area sarà suddivisa in quattro zone, dotate ognuna di materiale di allestimento amovibile. L'obiettivo generale del bando è quello di promuovere nelle singole comunità stili di vita sani grazie alla pratica sportiva.