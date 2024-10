S.A. 29 dicembre 2021 Concluso trofeo Fit a Sassari: i vincitori Al trofeo Fit “Farmacia Laneri” di IV categoria, disputato sui campi dell’Accademia Tennis Sassari, in finale hanno vinto Giorgia Spina e Ruggero Ciulla



SASSARI - Il trofeo FIT “Farmacia Laneri” di IV categoria, disputato a ridosso delle vacanze natalizie sui campi dell’Accademia Tennis Sassari, è andato a Giorgia Spina e a Ruggero Ciulla (entrambi 4.1). In finale, la rappresentante della AS dilettantistica Milano 26 ha avuto la meglio su Sara Francesca Rosalia del TC Bono con il punteggio di 6-2 6-2.



Nel tabellone maschile, Ciulla (TC Terranova) si è imposto per 6-1 6-1 su Enrico Marogna del CUS Sassari. Alla competizione, che ha avuto luogo dall’11 al 23 dicembre sui quattro campi in green set di via Rockefeller, si sono iscritti complessivamente 74 tennisti e 21 tenniste. Un lusinghiero successo di partecipazione accolto con grande favore dal Maestro Mino Piu e dall’istruttore Carlo Piu, nonché dalla Direttrice tecnica Maestra Linda Ferrando.



Il ruolo di Giudice arbitro è stato ricoperto da Sara Pinna. «Per il 2022, abbiamo in mente nuovi tornei che auspichiamo possano richiamare un numero ancora maggiore di appassionati – dichiarano gli organizzatori – ringraziamo il main sponsor Laneri e auguriamo felice anno nuovo a tutti gli amanti della racchetta».



Nella foto: i vincitori con gli organizzatori del Torneo