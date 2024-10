Cor 31 dicembre 2021 Capodanno a 20°C in Sardegna Il Capodanno 2021-2022 che regala sull´Isola un meteo più primaverile che invernale, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione: 21 gradi in centro Sardegna, 20 ad Alghero



ALGHERO - Fino a 21 gradi in centro Sardegna a Lanusei e sulla costa ogliastrina. 20 gradi ad Alghero, 19 a Orosei e Tempio, 18 a Cagliari, Sassari e Olbia. E' il Capodanno 2021-2022 che regala sull'Isola un meteo più primaverile che invernale, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Sarà però soltanto un breve intervallo, già dall'Epifania, infatti, si prevedono bruschi cali termici con l'inverno e il freddo che ritorneranno prepotentemente a raffreddare il clima.