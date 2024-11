Cor 25 gennaio 2022 Hub Porto Torres: 500 dosi al giorno Hub turritano, ancora possibile partecipare alla campagna vaccinale. La campagna andrà avanti fino alla mattinata di sabato 29 gennaio: l´obiettivo è somministrare circa 500 dosi al giorno



PORTO TORRES - È in corso la seconda giornata di vaccinazioni nell'hub temporaneo attivato dalla Asl all'oratorio dello Spirito Santo. Ieri sono state somministrate 512 dosi (di cui 15 a soggetti che le ricevevano per la prima volta), oggi (fino all'ora di pranzo) 260. La campagna andrà avanti fino alla mattinata di sabato 29 gennaio: per ogni giornata sono ancora a disposizione degli orari in cui non sono state raccolte prenotazioni: l'obiettivo è somministrare circa 500 dosi al giorno. Chi volesse vaccinarsi per la prima, seconda o terza dose può presentarsi anche senza prenotazione e riceverà assistenza su orari e modalità di accesso all'hub. «Ringraziamo i volontari per l'organizzazione ordinata ed efficiente - dichiarano il sindaco Massimo Mulas e l'assessora alla Igiene e Sanità Simona Fois - ancora una volta le associazioni di Porto Torres hanno risposto con responsabilità e disponibilità a una esigenza della comunità. Siamo grati anche alla Asl per aver svolto a Porto Torres questa nuova tornata della campagna, rinsaldando così il rapporto di dialogo e collaborazione tra i nostri enti. Sono tutti messaggi di unità e condivisione molto importanti in questo momento storico».