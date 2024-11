S.A. 31 gennaio 2022 Nidi comunali: iscrizioni a Sassari L’obiettivo è duplice: coprire i posti disponibili e creare una lista d’attesa, valida sino al 31 marzo, per quelli che dovessero liberarsi a causa di rinunce durante l’anno educativo



SASSARI - Sul sito del Comune di Sassari sono pubblicati avviso e modulistica per presentare domanda di iscrizione ai nidi d’infanzia comunali, sezione grandi (12-36 mesi), per i nati dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2020, residenti nel Comune di Sassari o in affidamento temporaneo a famiglie residenti a Sassari. Le istanze possono essere inviate dal 1 febbraio al 21 marzo. L’obiettivo è duplice: coprire i posti disponibili e creare una lista d’attesa, valida sino al 31 marzo, per quelli che dovessero liberarsi a causa di rinunce durante l’anno educativo. La domanda dovrà essere trasmessa, con la documentazione richiesta, via email all’indirizzo iscrizioniservizi03@comune.sassari.it . L’ufficio provvederà, sulla base dell’ordine di arrivo, ad attribuire un numero di protocollo e a comunicarlo al richiedente. Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare i numeri 079/279 670-687, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, o inviare una mail a iscrizioniservizi03@comune.sassari.it .