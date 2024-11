Cor 1 febbraio 2022 «Urologia Alghero, degenza chiusa» «Una beffa. Inaccettabile» denuncia l´ex sindaco di Alghero, Mario Bruno, che ne chiede la immediata riapertura. Continuano i problemi di organico e organizzazione nel territorio



ALGHERO - Da oggi, primo febbraio, la Asl ha chiuso il reparto di degenza di Urologia dell’ospedale civile di Alghero diretto dal dottor Angelo Tedde. «Una beffa» denuncia l'ex sindaco di Alghero, Mario Bruno che ne chiede la immediata riapertura. «Anche perché qualche settimana fa veniva garantita con enfasi dal presidente del Consiglio Regionale Michele Pais la simultanea apertura del reparto di otorino, ma insieme al mantenimento in operatività dell’urologia. Parole al vento».



Otorino aperto, ma Urologia chiusa. «Ed entrambe le discipline sono essenziali e altamente professionali. L’urologia del Civile, che viene riconosciuta da tutti come un’eccellenza grazie alle innumerevoli e delicate patologie curate con successo e professionalità per i pazienti dell’intero territorio provinciale è stata chiusa per mancanza di infermieri, dirottati nei reparti Covid o in altre unità ospedaliere. Parliamo di infermieri non di anestesisti come accade per altri reparti - sottolinea Mario Bruno - il che fa propendere più per una scarsa organizzazione del lavoro che per vera e propria assenza di personale».



«Inaccettabile, anche perché il reparto - che ha una lunga lista di interventi in attesa con pazienti che necessitavo di ricovero nei posti letto dell’unità ristrutturata e riaperta nel maggio scorso con 6 posti letto - è riuscita a mantenere sempre alto il profilo dei servizi erogati ai pazienti. Punto specializzato per il trattamento dell’incontinenza urinaria maschile per coloro che hanno dovuto subire un intervento chirurgico di prostatectomia radicale per tumore della prostata, anche nei giorni scorsi ha garantito interventi di vera eccellenza. Una equa distribuzione degli infermieri nei reparti da parte della Asl garantisca la riapertura di un reparto fondamentale, fiore all’occhiello del presidio algherese e dell’intera isola» conclude l'ex sindaco Bruno.