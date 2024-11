S.A. 9 febbraio 2022 Cantieri Cultura, investimenti nei nuraghi Il Ministero della Cultura destina 890mila euro al Circuito dei Nuraghi, uno dei 38 Grandi Progetti Beni Culturali. Un milione anche per Nuraghe Costa e Foresta Burgos



CAGLIARI - Il Ministero della Cultura destina 890mila euro al Circuito dei Nuraghi, uno dei 38 Grandi Progetti Beni Culturali, varati dal Ministro della Cultura Dario Franceschini – e oggi approvati dalla Conferenza Unificata Stato Regioni - perché considerati ‘strategici’ per favorire il rilancio della competitività territoriale del Paese e la crescita economica e sociale. Un Piano complessivo del valore di circa 200 milioni di euro per la tutela, la riqualificazione, la valorizzazione, la promozione culturale e l’incremento dell’offerta turistico culturale.



Un intervento strategico che conferma come il recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale è uno degli assi fondamentali su cui si fonda la crescita economica e sociale del Paese. Questo intervento rientra tra i 38 progetti strategici che il ministero ha portato in Conferenza Stato Regioni a conferma della centralità della cultura nell’azione di politica economica del governo” così il ministro della Cultura, Dario Franceschini. Al Circuito dei Nuraghi corrispondono interventi sul nuraghe Diana, a Quartu Sant’Elena, usato durante la seconda guerra mondiale come postazione di avvistamento, sul nuraghe Santu Miali a Pompu, tra i più monumentali della Sardegna, e sul nuraghe San Pietro a Ussaramanna già parzialmente fruibile. Con il finanziamento di questo progetto, come per tutti quelli di ambito archeologico inseriti nella Programmazione Strategica, il Ministero della Cultura investe nuovamente e torna direttamente operativo nello scavo e nella ricerca.



Provvederà, poi, al consolidamento e al restauro delle parti già messe in luce dei tre impianti nuragici e, dunque, alla creazione di un circuito per la fruizione pubblica delle aree archeologiche. L’obiettivo ultimo del Grande Progetto del Circuito dei Nuraghi è quello di costituire una nuova offerta turistica, lenta e sostenibile, con ricadute positive su un territorio interno, attualmente soggetto a un grave spopolamento. A Nuraghe Costa, esempio tra i più grandiosi di architettura nuragica del Goceano, tra Su Pranigheddu de S’Unighedda, in una delle oasi naturali più belle della Sardegna, quella della Foresta di Burgos, il Ministero della Cultura destina 1 milione di euro sulla Programmazione Strategica 2021-2023 per il completamento degli scavi, il restauro e la valorizzazione del sito.



Nella foto: il ministro della Cultura Dario Franceschini