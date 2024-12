Cor 12 febbraio 2022 Barnasants a l´Alguer con Marina Rossell Il Festival BarnaSants e Plataforma per la Llengua inaugurano la quinta edizione della rassegna musicale ed Alghero, con un’invitata d’eccezione. L´appuntamento è per il 19 febbraio: presenterà il suo ultimo disco “300 Crits” al Teatro Civico Gaví Ballero



ALGHERO - Il Festival BarnaSants e Plataforma per la Llengua inaugurano la quinta edizione della rassegna musicale ed Alghero, con un’invitata d’eccezione come Marina Rossell, la “Veu Exquisita”, che il 19 febbraio presenterà il suo ultimo disco “300 Crits” al Teatro Civico Gaví Ballero. Rossell, una delle cantanti più note della Nova Cançó Catalana, ha ricevuto nella sua lunga carriera premi e riconoscimenti per la sua attività artistica e per le sue posizioni a favore della pace, del dialogo tra i popoli e dei diritti umani. Ha iniziato la carriera insieme ad altri grandi nomi della musica catalana contemporanea come Lluís Llach, Ovidi Montllor e Maria del Mar Bonet. Di grande importanza è stata la sua relazione personale e artistica con il cantautore franco-egiziano Georges Moustaki con il quale ha collaborato per anni, registrando una trilogia di dischi con le sue canzoni.



Ma Marina Rossell è anche una grande amica di Alghero e degli algheresi, con i quali mantiene un rapporto d’affetto da oltre trent’anni. Una relazione che lascia una traccia importante nel repertorio della cantante di La Gornal (Penedès), nel quale troviamo brani come “Cor meu” di Rafael Catardi, con musica di Ciro Fadda e dei poemi di Salvador Espriu “La barca del temps” e “Per a una suite algueresa”. La cantautrice torna in città dopo un’assenza di 20 anni, con un doppio appuntamento. Venerdì 18 febbraio, alle 18, alla sala conferenze del Quarter, Pere Lluís Alvau intervisterà Marina Rossell durante un incontro aperto al pubblico. Nel corso della serata, l’artista racconterà della sua vita e la sua carriera musicale che le ha fatto visitare e conoscere persone in tutto il mondo, e della sua relazione con Alghero e le sue canzoni. L’ingresso è libero ma i posti sono limitati a 80 persone.



L’appuntamento per il concerto è sabato 19 febbraio, alle 20, al Teatro Civico “G. Ballero”. Aprirà la serata il cantautore Paolo Dessì, una delle voci più rappresentative della musica algherese con un repertorio di canzoni da lui musicate su testi di Vicent Andrés Estellés, Carles Duarte i Pasqual Scanu. Dessì, che ha iniziato la carriera nel 1968 frequentando il "Centre d'Estudis Algueresos", ha pubblicato cinque dischi da solista e un LP, tra i quali ricordiamo "Rimes i cançons alguereses" (1999) e "A la vora de ... l'amor" (2003) fino a arrivare alla sua ultima opera "Los camins de la mar" (2020), che raccoglie 16 canzoni, con brani in catalano, algherese e italiano. Dessì è un veterano del Festival BarnaSants, perché ha partecipato all’ edizione 2019, con un concerto all'Harlem Jazz di Barcellona e all’edizione 2021, con un concerto ad Alghero.



Il progetto culturale BarnaSants continuerà nel mese di marzo, con i concerti nel resto del territorio del dominio linguistico catalano, con tre grandi nomi della canzone algherese. Franca Masu canterà

all’Auditorio del Conservatorio di Manacor (Maiorca) il 19 marzo, Claudia Crabuzza si esibirà all’Harlem Jazz Club di Barcellona il 27 dello stesso mese, mentre Claudio G. Sanna e il Rall Grup canteranno all’Auditori Barradas a l’Hospitalet de Llobregat (Barcellona). Il festival ha il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e la collaborazione di diverse associazioni cittadine, come Obra Cultural de l’Alguer, Centre Cultural Don A. Nughes - Escola de alguerés “P. Scanu”, Rete delle Donne Alghero, Fidapa Sezione di Alghero, ANPI, Università delle Tre Età e l’Istituto Musicale “G. Verdi”. Per informazioni è possibile scrivere un’e-mail a plalguer@plataforma-llengua.cat e consultare le pagine social di Plataforma per la Llengua e di BarnaSants che saranno aggiornate con tutti i dettagli.