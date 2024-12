Cor 5 marzo 2022 Stintino: tragico schianto, muore 22enne Luca Libero Baraghini, di Porto Torres, è deceduto sul colpo, mentre la persona al volante dell´altro veicolo è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Civile di Sassari



PORTO TORRES - Incidente mortale nella tarda mattinata di venerdì nei pressi di Pozzo San Nicola, frazione di Stintino, sulla strada per Porto Torres. L'incidente è avvenuto sulla provinciale 57 dove si è verificato uno scontro frontale tra un furgone “Iveco 35” ed una autovettura “Volvo v40”. Il conducente del furgone, un 22enne di Porto Torres, Luca Libero Baraghini, che diretto a Stintino, è deceduto sul colpo, mentre la persona al volante dell'altro veicolo è stato trasportato in elisoccorso all’Ospedale Civile di Sassari. Luca Libero Baraghini lascia la moglie e due figlie piccole.