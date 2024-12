Cor 11 marzo 2022 Ryanair apre l´Alghero-Budapest Dal 29 marzo al 29 ottobre arriva per la summer Ryanair anche l´Alghero-Budapest. Ancora ritocchi sul calendario estivo dall´aeroporto del nord ovest della Sardegna



summer 2022, ancora ritocchi e novità sul network della Ryanair, la compagnia che la fa da padrone nell'aeroporto di Alghero. Dopo la chiusura del volo da Alghero a ALGHERO - A pochi giorni dall'avvio ufficiale della2022, ancora ritocchi e novità sul network della Ryanair, la compagnia che la fa da padrone nell'aeroporto di Alghero. Dopo la chiusura del volo da Alghero a Lisbona , inizialmente presentato come annuale ma cancellato a far data dal 25 marzo e la contestuale apertura della tratta tedesca su Memmingen , arriva un'altro collegamento: si tratta dell'Alghero-Budapest. Il collegamento sarà operativo dal 29 marzo al 29 ottobre con due voli a settimana il martedì e sabato.