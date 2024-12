Cor 12 marzo 2022 Il cartellone primaverile del Teatro Parodi Si tratta di 19 giornate di spettacolo e alta formazione. Diversi i linguaggi, come prerogativa dell’Ats Olimpia: il teatro per i bimbi e le famiglie, il teatro comico e quello contemporaneo, la musica etnica, il jazz, la danza, il cabaret, musica rock e leggera e persino un gran galà dell’operetta



PORTO TORRES - L’Ats Olimpia presenta il suo Cartellone di eventi programmati al Teatro Parodi tra marzo e giugno 2022. Si tratta di 19 giornate di spettacolo e alta formazione. Diversi i linguaggi, come prerogativa dell’Ats Olimpia: il teatro per i bimbi e le famiglie, il teatro comico e quello contemporaneo, la musica etnica, il jazz, la danza, il cabaret, musica rock e leggera e persino un gran galà dell’operetta.



Si tratta pertanto di una novità assoluta per il teatro e per la città. Spettacoli eterogenei e per tutte le fasce d’età. Dal 12 marzo al 25 giugno c’è solo una cosa da fare: scegliere gli spettacoli ai quali assistere, prenotare e andare a teatro tutti insieme.



Le associazioni Musicando Insieme, BSL Studiodanza e La camera chiara portano in scena le loro

produzioni e al contempo ospitano artisti sardi e nazionali. Inoltre, l’Ats Olimpia rivolge il suo sguardo al panorama musicale portotorrese, principalmente a quello dei giovani, ospitando al Parodi due concerti delle band Blackboard e Mildred, le quali avranno l’opportunità di presentare i loro nuovissimi dischi.