S.A. 14 marzo 2022 Kit porta a porta nelle borgate di Sassari Il Comune di Sassari ha organizzato nuove date per la consegna dei kit e delle buste per il porta a porta nelle borgate. Calendario



SASSARI - Giovedì 17 marzo a Campanedda, sabato 19 marzo a Villassunta e giovedì 24 marzo a La Corte, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, si terrà la distribuzione delle buste per il servizio del ritiro dei rifiuti porta a porta. Sarà inoltre possibile richiedere i nuovi mastelli per la raccolta differenziata, per chi non lo avesse già fatto, insieme a una comoda guida pratica al conferimento. Per ritirare il kit basterà presentare agli addetti la tessera sanitaria dell’intestatario Tari. Potrà essere anche delegata una persona di fiducia. Il ritiro delle buste e dei kit per gli utenti serviti dal porta a porta è previsto anche all'ecocentro comunale di via Ariosto, 1, tutti i martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Il Comune di Sassari e il gestore del servizio ricordano che non è più consentito l'utilizzo dei vecchi mastelli, pertanto, perché vengano ritirati i rifiuti, è necessario dotarsi del nuovo kit.