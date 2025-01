Cor 15 marzo 2022 Frecce Tricolori: Bari, poi Genova e Alghero Pubblicato il calendario ufficiale della Pattuglia Acrobatica Nazionale e confermato il prossimo 21 maggio lo spettacolo tricolore sul cielo di Alghero in occasione del XXI Raduno Nazionale dell´Associazione Arma Areonautica Aviatori d´Italia



ALGHERO - Tutto come da programma. Previsto per il prossimo 21 maggio, in occasione del XXI Raduno Nazionale dell'Associazione Arma Areonautica Aviatori d'Italia , l'Air Show delle Frecce Tricolori sul cielo di Alghero. Pubblicato dall'Aero Club d'Italia il calendario ufficiale per il 2022 delle manifestazioni programmate dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale con l'Aero Club d'Italia, con l'evento di Alghero inserito nel fitto programma. Prima esibizione prevista il 7 maggio a Giovinazzo-Molfetta, poi il giorno successivo a Bari. Il 15 maggio l'Air Show sarà a Genova, mentre il 21 maggio sarà la volta di Alghero, unico spettacolo in Sardegna. La pattuglia nazionale chiuderà la stagione il 2 ottobre 2022 a Santo Stefano al Mare e Riva Ligure.