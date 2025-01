Claudio G. Sanna & Rall Grup al BarnaSants

Cor 29 marzo 2022 Claudio G

ALGHERO - Claudio G. Sanna & Rall Grup saranno protagonisti di due appuntamenti del BarnaSants, progetto culturale in rete, in collaborazione con Plataforma per la Llengua. Durante il concerto di domenica 3 aprile all’Auditorium Barradas (L’Hospitalet de Llobregat) alle 19, la formazione di algheresi e catalani presenta il primo e secondo volume del progetto Mirau que sem anant i mirant - Cançons de festa, sàtira i taverna de l’Alguer, pubblicato tra il 2020 e il 2022 con The Chicken Coop.



Il progetto, presentato nel mese di luglio 2021 ad Alghero, nasce dall’esigenza di registrare e presentare in concerto tutto un repertorio di canzoni che si cantavano ad Alghero nelle vecchie taverne e agli incontri di famiglia e amici in occasione delle feste. Soprattutto nelle antiche taverne era costume che i clienti, a un certo punto della sera, si mettessero a cantare, accompagnati da un bicchiere di vino, da una chitarra, un mandolino e percussioni inventate, come i cucchiai della stessa taverna. Parliamo di un repertorio non ufficiale, quasi mai registrato in disco: canzoni improvvisate in rima (bàlzigues), canzoni anonime del primo ‘900, temi cantati alle commedie musicali degli anni ’50, canzoni popolari e dei pescatori della Muraglia. Le melodie spesso sono cover di canzoni conosciute e i testi sono irriverenti e provocatori, con argomenti di scherzo e satira su personaggi o situazioni ridicole. Un repertorio ancora ben vivo e conosciuto ad Alghero, interpretato in questo concerto dallo stesso cantautore algherese Claudio Gabriel Sanna e il suo Rall Grup, con questa formazione di algheresi e catalani: Claudio Gabriel Sanna voce, chitarra e mandola, Meritxell Gené voce e chitarra, Marc Serrats canto e chitarra, Josep Maria Cols piano e fisarmonica, Dario Pinna violino, Salvador Maltana contrabbasso, Alcides Rodrigues batteria.



Il giorno prima, sabato 2 aprile, a l’Auditori de la casa de la Cultura d’Olesa di Montserrat h 19:00, Claudio Gabriel Sanna presenterà, con la stessa formazione, il concerto La cançó catalana a l’Alguer (Des de la conquesta als mandolins napolitans). Un repertorio di canzoni e musiche che ci racconta l’evoluzione della canzone catalana ad Alghero, attraverso i secoli, dal 1400 fino ad oggi. La narrazione musicale è arricchita con riferimenti alla storia, la lingua e i contesti sociali della città catalana d’Italia. Il concerto include ballate del Medioevo di origine catalana, nella versione algherese, canzoni popolari arrangiate e poesie dell’‘800 e ‘900 musicate da autori algheresi, canzoni di cantautori contemporanei, di amore e di taverna.