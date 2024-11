Cor 15 aprile 2022 Aree demaniali, indirizzi operativi La Giunta Solinas, su proposta dell’assessore regionale degli Enti Locali, Quirico Sanna, ha approvato gli indirizzi operativi relativi all’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo



CAGLIARI - La Giunta Solinas, su proposta dell’assessore regionale degli Enti Locali, Quirico Sanna, ha approvato gli indirizzi operativi relativi all’esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo. «Tra gli obiettivi alla base del provvedimento che abbiamo approvato c’è quello di promuovere una maggiore uniformità ed efficienza nell’azione amministrativa. Un segnale d’attenzione verso le attività turistiche del nostro territorio e in particolare nei confronti dei piccoli operatori e della qualità del loro rapporto con la pubblica amministrazione. La stagione estiva è alle porte e rappresenta un’occasione imperdibile di crescita e rilancio per l’economia della Sardegna in un momento particolarmente delicato, a causa della situazione internazionale», dichiara il Presidente della Regione, Christian Solinas.



«Considerato l’attuale quadro normativo – dichiara l’assessore Sanna – e l’articolata tipologia di provvedimenti che caratterizzano la gestione del demanio marittimo, abbiamo ritenuto opportuno confermare l’iter procedurale approvato lo scorso giugno, che, per quanto consentito dalla norma vigente, potrà ancora essere applicato anche quest’anno». Dodici complessivamente i punti inseriti nel nuovo provvedimento di indirizzo che definisce precisi percorsi amministrativi su diverse tipologie: rinnovo di autorizzazioni temporanee, concessioni annuali anche a carattere stagionale; le autorizzazioni temporanea per finalità ludico ricreative; le autorizzazioni al posizionamento di corridoi di lancio o cavi tarozzati; autorizzazioni provvisorie per l’estensione delle concessioni demaniali marittime per gli stabilimenti balneari al fine di garantire maggiori spazi per il distanziamento sociale come misura di sicurezza anti-Covid; concessioni per le celebrazioni dei matrimoni sull’arenile; l’iscrizione negli appositi registri per chi opera nelle aree del demanio marittimo.



E ancora il provvedimento da indicazioni in merito alle autorizzazioni relative: alle aree sugli arenili a supporto delle concessioni su specchi d’acqua di piccole dimensioni; aree sugli specchi d’acqua a supporto delle concessioni sugli arenili; aree sul litorale per gli operatori turistici che svolgono l’attività in luoghi adiacenti al demanio; aree di utilità sociale; riprese fotografiche o cinematografiche; prelievo d’acqua di mare. Si punta alla semplificazione delle procedure, «la metà delle linee di indirizzo approvate avranno il vantaggio di uniformare le procedure di istruttoria tra i vari servizi territoriali, a vantaggio degli operatori», conclude l’esponente della Giunta Solinas.