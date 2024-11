S.A. 19 aprile 2022 BarnaSants, band catalana ad Alghero Secondo appuntamento della rassegna musicale ad Alghero con il concerto celebrativo dei 30 anni di carriera del gruppo catalano Brams, che il 24 aprile presenterà "Baula rere Baula" al Teatro Civico



ALGHERO - Il Festival de Cançó BarnaSants e Plataforma per la Llengua dedicano il secondo appuntamento della rassegna musicale ad Alghero al concerto celebrativo dei 30 anni di carriera del gruppo catalano Brams, che il 24 aprile presenterà "Baula rere Baula" al Teatro Civico "Gaví Ballero". Guidati dal cantante Francesc Ribera "Titot" e dal produttore musicale David Rosell, Brams è un gruppo rock e ska proveniente da Berga, che inizia la sua carriera nel 1990 e pubblica il primo disco "Amb el rock a la faixa" nel 1992.



La band diventa rapidamente la punta di diamante del rock indipendentista catalano, elaborando una discografia impegnata a favore della causa indipendentista. Con il tempo, lo stile della banda inizia ad allontanarsi dal rock radicale e ad integrare influenze di diversi stili, anticipando l’esplosione della musica ricca di contaminazioni dell’inizio del s. XXI. Ora, 30 anni dopo il primo album, centinaia di concerti e più di 13 dischi, lo spirito combattivo che li ha fatti nascere è ancora

intatto. Per celebrare questo anniversario, i Brams tornano sul palco con un recital molto speciale, pensato per i teatri e gli auditori, con importanti invitati. Per il concerto ad Alghero, è prevista la straordinaria partecipazione straordinaria di artisti algheresi come Davide Casu, Franca Masu, Claudio Gabriel Sanna e l’estemporanea Corale dell’Anpi.



L'appuntamento per il concerto è sabato 24 aprile alle 20:30 al Teatro Civico "Gaví Ballero". Il Festival vanta la collaborazione di diverse associazioni in città, come Obra Cultural de l'Alguer, Centre Cultural Don A. Nughes - Escola d'alguerés "P. Scanu", Rete delle Donne Alghero, Fidapa Sezione di Alghero, ANPI, Università delle Tre Età e l’Istituto Musicale "G. Verdi" e ha il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero i dell’ufficio di Alghero della Delegazione della

Generalitat de Catalunya.