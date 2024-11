S.A. 27 aprile 2022 Al Verdi l´enfant prodige del violoncello Sul palco del Verdi a Sassari arriva Erica Piccotti. A soli 12 suonò con Mario Brunello per il concerto di Natale alla Camera dei deputati ora a 23 anni è una stella in ascesa del concertismo



SASSARI - Dopo il successo del concerto della star del bandoneon: Héctor Ulises Passarella sarà un’altra artista di riconosciuto talento la violoncellista romana Erica Piccotti a salire sul palco del Verdi venerdì 29 aprile alle 20, 30 nel cartellone dei “I grandi interpreti della musica”. La manifestazione organizzata dalla cooperativa Teatro e/o musica con il sostegno di Ministero del turismo e spettacolo dal vivo, Regione e Fondazione di Sardegna rappresenta da 13 edizioni per il nord Sardegna una finestra aperta sui più importanti cartelloni internazionali. Diplomatasi in violoncello a soli 14 anni con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore all’accademia di Santa Cecilia di Roma, Piccotti: 23 anni, talento raro e bellezza classica è un enfant prodige del violoncello da tempo apprezzata nei più importanti teatri ha ricevuto l’onorificenza di Alfiere della Repubblica Italiana “per gli eccezionali risultati in campo musicale in giovane età”.



Tra le sue prime importanti esibizioni ancora adolescente quella del 2016 al Teatro Dal Verme di Milano con i “Pomeriggi Musicali” ma già nel 2012 (a soli 12 anni) aveva suonato con Mario Brunello per il Concerto di Natale alla Camera dei deputati. Figlia d’arte, la madre è una pianista, Piccotti vive la musica sin da quando era piccolissima. Quando si è esibita per la prima volta in pubblico Erica aveva solo 7 anni. «Il violoncello era più grande di me – dice - ma non l'ho vissuta male, mi divertivo. E quel senso di divertimento mi è sempre rimasto perché prima di tutto la musica deve essere una gioia, un modo allegro di passare il tempo e non un obbligo imposto. Altrimenti perde la sua magia». Accompagnata dal pianista Leonardo Pierdomenico con cui ha stretto un fortunato sodalizio artistico Piccotti eseguirà musiche di Chopin e Strauss.



Nella foto: Erica Piccotti