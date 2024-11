Cor 13 maggio 2022 Protezione civile: nuovo sistema informativo La realizzazione è stata finanziata con fondi regionali e con fondi comunitari del progetto "Medstar", di cui la Protezione civile è capofila. Il progetto prevede due fasi



CAGLIARI - «Un risultato estremamente importante per tutto il sistema di protezione civile, a dimostrazione dell'importanza che la Regione attribuisce alla sua azione, puntando a incrementare efficienza ed efficacia delle attività a favore dell'intero territorio, in stretta collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni di volontariato». Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, annunciando che, entro la prima decade di giugno, sarà attiva la nuova versione del Sistema informativo integrato della Protezione civile regionale (Sipc).



La realizzazione è stata finanziata con fondi regionali e con fondi comunitari del progetto "Medstar", di cui la Protezione civile è capofila. Il progetto prevede due fasi: La prima consentirà di sostituire i due principali sistemi informativi attualmente in uso e possiede le funzionalità di pianificazione; gestione attrezzature e mezzi; gestione del volontariato; gestione eventi; sistema telefonico; rubrica; invio allerte; cartografia; modellistica antincendio; rilevamento dati territoriali.



Nella seconda, il sistema verrà aggiornato, oltre che apportando le modifiche originate dai riscontri degli utilizzatori, con l’inserimento di moduli per la gestione di procedimenti amministrativi (iscrizione al registro del volontariato; rimborsi e contributi al volontariato) e sviluppando l’interoperabilità applicativa con gli altri strumenti informatici, come i sistemi radio, FireCloud, Sibar.