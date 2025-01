Cor 16 giugno 2022 Alghero, lo spettacolo può cominciare Sabato il sold-out per il primo grande evento musicale dell´estate algherese con Guè. Previsti più di 5mila giovani all´interno dell´area transennata. Il weekend successivo Frankie hi-nrg mc e i Train To Roots. Sarà un´estate da record







Nella foto: Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero ALGHERO - Il presidente della Fondazione Alghero si mostra ottimista ed entusiasta. Ed effettivamente ne ha tutte le ragioni. Ad Alghero si prevede già da settimane il tutto esaurito e l'intensa programmazione di eventi culturali e musicali programmata ed annunciata a cavallo tra l'inverno scorso e la primavera di certo ha aiutato non poco. Il cartellone della Riviera del Corallo, uno dei più ricchi di sempre, prevede grandi nomi e autentiche rivelazioni, in un continuo che non ammette pause.Pensato per accontentare giovani e adulti, l'avvio è di quelli scoppiettanti. Un vero e proprio omaggio alla città dopo il periodo difficile della pandemia e la rinuncia alla festa in piazza in occasione del Cap d'Any: ecco che Andrea Delogu e il suo staff, con la collaborazione della Shining Production, hanno piazzato il colpo col rapper più gettonato dai teenager, Guè . Tutto esaurito sabato nel grande palco sotto i bastioni sul porto turistico. Più di 5mila i giovani previsti nella banchina Dogana, ma c'è da aspettarsi che altrettanti si assieperanno attorno alle mura. Con Guè c'è Andrea Bertè, una delle rivelazioni artistiche dell'anno.In Riviera del Corallo però non ci sarà nemmeno il tempo di rifiatare che il prossimo weekend, per la precisione giovedì 23 giugno, al Birralguer è atteso lo show di un altro grande della musica hip-hop, Frankie hi-nrg mc . Nel frattempo, in attesa dei concerti al Palacongressi di Maria Pia, aprirà agli spettacoli il palco allestito nella splendida cornice del Quarter: domenica si ride con l'Alguer Comedy Show e Benito Urgu , poi il Jazzalguer.Ma sarà un vero e proprio filo diretto quello che unisce gli attesi spettacoli con Ginevra Di Marco (26 giugno), Paolo Fresu (15 luglio), Alice canta Battiato (16 luglio), Tananai e Villabanks (30 luglio), Ernia (4 agosto), Sarah Jane Morris e Nick The Nightfly (5 agosto), Psicologi (6 agosto), Irama (8 agosto), Madame e Chiello (10 agosto), Litfiba (13 agosto), Fabri Fibra (16 agosto), Rkomi (20 agosto), Andrea Pucci (21 agosto), Gianna Nannini (24 agosto), Subsonica (26 agosto), Bandabardò & Cisco (30 settembre), Mara Sattei (1 ottobre). In mezzo tanti altri artisti: insomma, lo spettacolo può cominciare.Nella foto: Andrea Delogu, presidente della Fondazione Alghero