Gué, Giaff e Andrea Bertè, Alghero in festa

ALGHERO - Una ripartenza col botto. Alghero apre ufficialmente la stagione dei grandi concerti musicali con una serata di successo nel porto turistico. Guè, il rapper milanese idolo dei teeneger, non ha deluso le aspettative, facendo cantare e divertire i migliaia di ragazzi e ragazze assiepati sotto il palco ai piedi dei Bastioni, per una serata dal sapore magico: Un live di grande impatto quello che ha inaugurato il tour nazionale di Guè, preceduto sul palco dal talento di Andrea Bertè, bergamasco, già protagonista del talent “The Voice” e dalla rivelazione algherese Giaff, con un esordio in "casa" più che positivo, in grado di coinvolgere la platea con cori e canti.



Un vero regalo ai più giovani dopo un periodo difficile, condizionato da restrizioni e silenzio, quello andato in scena sabato ad Alghero. «Una gran bella serata di musica, ma soprattutto una serata per i giovani, che non solo si sono divertiti sentendosi protagonisti in una giornata dedicata a loro, ma hanno dimostrato di saper fare festa, cantare e divertirsi in sicurezza e rispettando tutte le regole», le parole del presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu, che ha voluto ringraziare tutti per l'ottimo lavoro, dai tecnici agli addetti alla sicurezza, dalle forze dell'ordine ai musicisti e lo staff della Fondazione. Soddisfazione espressa anche dal sindaco: «Un filo conduttore con i grandi eventi di questa primavera che ci porta ad un’estate ricca di appuntamenti di alto livello ideata per soddisfare tutti i gusti», le parole di Mario Conoci.



Quello appena trascorso, infatti, è soltanto un'anticipazione del ricco calendario ideato dalla Fondazione e dall'Amministrazione. Successo domenica col jazz di Luca Falomi, Riccardo Barbera e Rodolfo Cervetto che hanno portato in scena il progetto "Esperanto" per JazzAlguer al Nuraghe Palmavera; mentre risate e divertimento hanno segnato la prima tappa open-air dell'Alguer Comedy Show con Benito Urgu, sold-out sul palco inaugurato domenica nella splendida cornice del Quarter.