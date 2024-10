Cor 12 luglio 2022 The Shivas al baretto di Porto Ferro Il Baretto & la cooperativa sociale Piccoli Passi ft “Vibes & Waves Porto Ferro” presentano Vibes and Waves: Il 16 luglio sul palco, a partire dalle ore 20



SASSARI - Il vento d’estate spazza di vibrazioni positiva la selvaggia baia di Porto Ferro, palcoscenico naturale ideale per il “Vibes and Waves” festival, evento che varia di volta in volta ma si ripete, di volta in volta, nel suo omaggio al magnifico tramonto di Porto Ferro.



E così sabato 16 luglio, proprio al calar del sole, sull’ormai gettonatissimo palco del Baretto saliranno i The Shivas (il chitarrista/cantante Jared Molyneux, il bassista Eric Shanafelt, la batterista/cantante Kristin Leonard e il chitarrista Jeff City), idea che si racconta come esperienza rock and roll roboante, vibrante, esplosiva e catartica in cui le barriere tra artisti e pubblico sembrano dissolversi nel sudore e nel suono. L'obiettivo è usare la musica per approfondire qualcosa di genuino e sincero, al di là del genere o dell'affetto stilistico. Kristin Leonard: “Lo spettacolo dal vivo è interamente incentrato sulla sensazione di catarsi, vale per noi della band e per il pubblico che ci ascolta e ci vive. Diamo forma ad uno spazio sicuro in cui tutti possiamo lasciarci andare. E possiamo espirare. Ed è davvero bello quando siamo in grado di realizzare questa dinamica”.



Apriranno il concerto i Sunfair, nuova incarnazione dei Lazybones Flame Kids, band che abbandonato il post-rock caratterizzante la produzione della precedente line-up, propone un suono e una scrittura che strizza l’occhio al rock indipendente americano ed alla psichedelia contemporanea. L’uscita dell’omonimo disco di debutto è prevista per l’anno in corso.