Concerti a Ittiri e Torralba al Festival delle bellezze

ITTIRI - Prosegue il viaggio del “Festival delle Bellezze” attraverso i luoghi più suggestivi della provincia di Sassari. Dopo i primi tre appuntamenti che hanno avuto come protagonisti i Tenores di Neoneli e Piero Marras, e hanno avuto come teatri naturali il Castrum Romano de La Crucca a Sassari, il sito prenuragico di Monte Baranta a Olmedo e la Necropoli di Moseddu a Cheremule, ora la manifestazione si sposta a Torralba dove, sabato 16 luglio, il Nuraghe Santu Antine sarà lo spettacolare scenario del concerto voce e pianoforte di Maria Giovanna Cherchi, accompagnata dal M° Maurizio Bizzarro. Martedì 19 luglio a Ittiri, invece, sarà la volta del concerto-intervista dei Bertas.



Nella piazzetta che ospita la Fontana S'Abbadorzu, lo storico gruppo ripercorrerà una carriera lunga quasi 60 anni. Alle serate, a ingresso libero, parteciperanno i docenti della Scuola Civica di Musica Meilogu, la Banda Musicale Ittirese, il Coro Boghes e Ammentos di Ittiri e le corali dirette dal M° Vincenzo Cossu, ideatore e direttore artistico della manifestazione.



“Il Festival delle Bellezze”, giunto alla V edizione, è organizzato dall’associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, dei Comuni ospitanti e con il sostegno della Camera di Commercio del Nord Sardegna, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro e della Confindustria Centro Nord Sardegna. È inoltre inserito nel cartellone degli eventi di “Salude & Trigu”, il progetto dell’Ente camerale di Sassari che supporta le manifestazioni culturali legate alla valorizzazione turistica e alle tradizioni del Nord Sardegna. Entrambi gli appuntamenti prenderanno il via alle 20:30