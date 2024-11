Cor 17 luglio 2022 Laborintus: Ensemble a Palazzo Ducale Quarto dei cinque momenti di Cultura, d’arte, musica e “altri nutrimenti” affidati al calendario di spettacoli della rassegna organizzata dall’Associazione Musicale Laborintus: lunedì 18 luglio alle ore 20 negli spazi del cortile interno di Palazzo Ducale a Sassari



SASSARI - Quarto dei cinque momenti di Cultura, d’arte, musica e “altri nutrimenti” affidati al calendario di spettacoli della rassegna organizzata dall’Associazione Musicale Laborintus: lunedì 18 luglio alle ore 20 negli spazi del cortile interno di Palazzo Ducale a Sassari (entrata libera e gratuita sino a esaurimento posti), andrà in scena il concerto-progetto del Rosa dei Venti Brass Ensemble, una delle proposte più intriganti del panorama musicale sassarese e isolano, gruppo musicale formato dai migliori allievi ed ex allievi della classe di Musica d’Insieme per Strumenti a Fiato del Conservatorio “Luigi Canepa”.



Costituito come supporto didattico e di avviamento all’attività musicale professionale, il Rosa dei Venti Brass Ensemble ha al suo attivo vari concerti con importanti partecipazioni a rassegne e festival di carattere nazionale e internazionale. Il programma del concerto? Una selezione brani di autori moderni e contemporanei, dedicata alla classica formazione per quintetto di ottoni e caratterizzata dall’eclettismo tipico di questo repertorio: si andrà dal russo Victor Ewald, codificatore della formula, all’americano Leonard Bernstein, per arrivare sino agli autori più recenti che hanno contribuito a scrivere la storia di questo ensemble. Ensemble costituito da Emanuele Dau e Fabrizio Fresu (trombe), Mattia Ximenes al corno, Salvatore Serra al trombone e Roberto Greco alla tuba.



Il quintetto di ottoni “Rosa dei Venti”, che il 10 agosto riproporrà lo show sulla terrazza panoramica dell’hotel Carlos V di Alghero, è espressione empatica apprezzata e autorevole del fare musica made in Sassari. Il concerto di musica classica proposto è un viaggio, denso, fra immaginari approdi illuminati dalle produzioni di Eric Ewazen, Victor Ewald (A Western Fanfare), Paul Hindemith (Quintetto n.1, Op.5), Eugène Bozza (Morgenmusik da Plöner Musiktag) e David Short (Suite Française).