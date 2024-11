S.A. 18 luglio 2022 Musica e atmosfera alla Grotta di Nettuno Il giovane organista algherese, ormai da anni in Germania, è stato protagonista di una piccola tournée nell’isola con il gruppo vocale “Pandemia Singers”



ALGHERO - Il Maestro Giovanni Solinas, giovane organista sardo di Alghero, è tornato nella sua Sardegna con una piccola tournée tra Sassari e Alghero con il gruppo vocale tedesco “Pandemia Singers”. I primi due appuntamenti si sono tenuti a Sassari, con il Maestro Solinas e il gruppo “Pandemia Singers” che sono stati ospiti del festival internazionale di musica corale “Città dei gremi”, curato artisticamente dal Maestro Clara Antoniciello. In queste due occasioni hanno presentato lo “Stabat Mater” di Emanuele D’Astorga per coro, soli, organo e orchestra. Un’esecuzione che ha particolarmente colpito il pubblico presente.



Apprezzati anche i due appuntamenti di Alghero. Sabato 16 luglio l’ensemble diretto dal maestro Solinas ha prima animato la Santa Messa in onore della Madonna del Carmelo presso la Cattedrale di Santa Maria, offrendo poi nella serata un intero concerto con un repertorio a cappella. Particolarmente suggestivo l’appuntamento della giornata seguente, domenica 17 luglio, reso possibile grazie alla disponibilità della Fondazione Alghero. Il Maestro Solinas ha diretto il gruppo “Pandemia Singers” nella Grotta di Nettuno, esibendosi in tre punti diversi, suscitando grandi emozioni tra i partecipanti. Oltre al repertorio classico (Mendelssohn, Schumann e Beethoven) sono stati eseguiti alcuni canti della tradizione sarda e algherese, come No potho reposare e l’Ave Maria Algherese per quartetto di voci maschili.



«Aver portato una parte di St. Cornelius in Sardegna mi ravviva l’anima e mi fa sentir vicino alla mia terra. Tutti i cantori sono stupiti dal bello che la Sardegna offre. Abbiamo avuto un’accoglienza straordinaria e questo non può che farmi sentir orgoglioso di essere sardo – ha detto il maestro Giovanni Solinas – E’ stato particolarmente emozionante dirigere il gruppo vocale nella Grotta di Nettuno e riscoprire un’acustica magica». Giovanni Solinas è nato nel 1986 ad Alghero. Ha studiato al Conservatorio di Sassari, perfezionandosi successivamente al Conservatorio Superiore di Ginevra, concludendo gli studi in Germania, dove tutt’ora vive e lavora. Attualmente ricopre l’incarico di Kantor della Basilica di St. Cornelius e direttore della casa discografica Motette.



Il gruppo vocale “Pandemia Singers” nasce in Germania nel Marzo del 2020 in occasione del primo lockdown con lo scopo di dar continuità alla vita musicale per le funzioni religiose della Basilica di St. Cornelius. Alla storica cantoria di St. Cornelius sono state installate quattro postazioni musicali tali da permettere le misure di isolamento e la protezione dei cantanti. I "Pandemia Singers", composti da 12 cantori, per un lungo anno si sono sempre alternati a gruppi solistici a quattro (soprano, contralto, tenore e basso) ed hanno servito regolarmente, ogni sabato sera e domenica mattina nonché tutte le festività principali, più di 200 funzioni a St. Cornelius presentando un vasto repertorio dalla polifonia antica a quella moderna sotto la direzione del Maestro Giovanni Solinas. Ora, con l’unione di tutti i coristi, il gruppo si propone in sede concertistica.



Nella foto: i Pandemia Singers