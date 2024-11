S.A. 18 luglio 2022 Al via il trentaduesimo festival Narcao Blues Riparte il più longevo festival in Sardegna dedicato alla "musica del diavolo", uno degli appuntamenti più attesi dell´estate isolana; e per quattro sere, fino a sabato 23



NARCAO - Narcao Blues ai nastri di partenza: mercoledì (20 luglio) prende il via la trentaduesima edizione del più longevo festival in Sardegna dedicato alla "musica del diavolo", uno degli appuntamenti più attesi dell'estate isolana; e per quattro sere, fino a sabato 23, blues torna a fare rima con Narcao, il paese del Sulcis dove il festival è nato e si rinnova dal 1989, e in cui ha sede l'associazione culturale Progetto Evoluzione che da sempre ne cura l'organizzazione con l'esperta direzione artistica di Gianni Melis.



Tanti e rinomati gli artisti internazionali che nell'arco di oltre tre decenni hanno calcato il palco di Piazza Europa: nomi del calibro di Michael Coleman, Popa Chubby, Canned Heat, Mick Taylor, Eric Sardinas, Robben Ford, John Mayall, Peter Green, Larry Carlton, James Cotton, Lucky Peterson, Luke Winslow-King, Otis Taylor, Robben Ford e Bill Evans, tra gli altri, senza contare i migliori esponenti del blues nazionale e isolano.



Un lungo e prestigioso elenco che si appresta a crescere e impreziosirsi nei prossimi giorni con i protagonisti della nuova edizione del festival alle porte: gli statunitensi Eric Gales, Samantha Fish e Anders Osborne, il belga/sierraleonese Bai Kamara Jr, la haitiana Moonlight Benjamin, i britannici Toby Lee, Kris Barras e Matt Schofield. Il compito di aprire le danze nella serata inaugurale di mercoledì 20 spetta alle 22 a Bai Kamara Jr & The Voodo0 Sniffers.



Nella foto: Kris Barras