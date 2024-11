S.A. 23 luglio 2022 Musiche da film al Comunale di Sassari Grande Opera e Musiche da film al Comunale. Il 2 e 3 agosto due concerti dell’Orchestra e del Coro del Teatro Lirico di Cagliari



SASSARI - Il Teatro Comunale di Sassari apre le porte a Orchestra e Coro del Lirico di Cagliari per due concerti, il 2 e 3 agosto prossimi, con programmi e prezzi popolari. L’iniziativa, che si inquadra nell’attività regionale “Un’Isola di musica 2022” della Fondazione cagliaritana, arriva a Sassari dopo aver toccato altri centri della Sardegna e rappresenta un’altra tappa nella collaborazione tra l’Ente Concerti “Marialisa de Carolis” e il Lirico, già avviata con la rappresentazione nello scorso giugno a Cagliari dell’allestimento sassarese di Pagliacci di Ruggero Leoncavallo.



Il 2 agosto alle 21 è il turno dei capolavori dell’Opera: alcune delle pagine più celebri dai melodrammi più famosi saranno eseguite dall’Orchestra e dal Coro del Teatro Lirico diretti da Gianna Fratta. In programma, tra gli altri brani, la sinfonia dalla Forza del destino, “Va’ pensiero” da Nabucco e “Libiamo” dalla Traviata di Giuseppe Verdi, il Coro a bocca chiusa da Madama Butterfly di Giacomo Puccini, l’Intermezzo da Cavalleria rusticana, Guglielmo Ratcliff e L’amico Fritz di Pietro Mascagni. Il Coro è preparato da Giovanni Andreoli.



Il giorno seguente, 3 agosto, ancora alle 21, l’Orchestra del Lirico diretta da Gerardo Di Lella proporrà “Gran Galà per il Cinema”, notissime musiche da film entrate nel patrimonio culturale collettivo. Saranno eseguite musiche di John Williams (da Star Wars, Lo squalo, Superman, Indiana Jones), Ennio Morricone (La califfa, Malena, C’era una volta in America, Gli intoccabili, Mission), Armando Trovajoli (Profumo di donna), Stelvio Cipriani (Anonimo veneziano), Nino Rota (Il padrino), Piero Piccioni (Il medico della mutua).



Nella foto (di Priamo Tolu): Gerardo Di Lella