S.A. 22 novembre 2022 Bosa allagata, disagi nell´Oristanese La situazione più grave a Bosa, con l´allagamento delle strade cittadine del centro del paese. Allerta frane nell´area di Montresta



BOSA - Temporali, rovesci abbondanti, forte vento e mareggiate stanno interessando in queste ore le regioni del centro sud e del nord est. Fenomeni per cui è scattata l'allerta in caso di criticità idrogeologiche, allagamenti e alluvioni. In molti comuni c'è la chiusura per la gionata di oggi di scuole, parchi e cimiteri.



In Sardegna i problemi maggiori si stanno riscontrando nell'Oristanese già da ieri sera, con le prime piogge che hanno creato disagi soprattutto nella provincia. La situazione più grave a Bosa, con l'allagamento delle strade cittadine del centro del paese. Allerta frane nell'area di Montresta.



Il sindaco Piero Franco Casula, dopo avere già da ieri chiuso tutte le scuole, ha anche emanato un'ordinanza che vieta ai cittadini di soggiornare ai piani bassi delle abitazioni delle aree a rischio, per rischio esondazione del fiume Temo che attraversa la cittadina del nord ovest della Sardegna. In tutta la zona sono decine gli interventi dei vigili del Fuoco. Temporali e vento anche le Cagliaritano e nel Sulcis.