Screening all´Avis nel weekend

SASSARI - L’Avis Provinciale di Sassari continua con la sua campagna di screening rientrante nel progetto “Un Dono a chi dona”, il programma che mira ad offrire un’assistenza sanitaria ai propri donatori di sangue tramite giornate di prevenzione organizzate nelle 34 sedi comunali dell’Avis Provinciale di Sassari.



Sono due gli appuntamenti fissati per il prossimo fine settimana. Sabato 10, presso la sede provinciale dell’Avis, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 19, solo per i donatori, saranno effettuate le ecografie alle carotidi e dell'aorta addominale. Nello stesso pomeriggio, dalle ore 15:30 alle 18:30, esclusivamente per donatori over 65, si terrà lo screening cardiologico con Elettrocardiogramma (ECG). Domenica 11, invece, saranno eseguite a Sennori, presso la sede Comunale, le ecografie alle carotidi e dell'aorta addominale. Possono prenotarsi non solo i donatori di sangue, per loro i test sono sempre gratuiti, ma anche i “non donatori”.



«Il progetto – spiega Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale di Sassari - è nato per ringraziare i nostri donatori, ma considerata la grande richiesta, con l’Associazione Sardegna For You, abbiamo deciso di organizzare anche delle giornate rivolte a tutta la popolazione, a fronte di un contributo spese pari a 20 euro». È possibile prenotarsi contattando direttamente la propria sede comunale dell’Avis.