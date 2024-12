S.A. 10 dicembre 2022 Insulae Lab tra Sassari e Cagliari Il progetto Insulae Lab - Centro di Produzione Musica con direzione artistica firmata Paolo Frese prosegue nei palcoscenici dei teatri dell’Isola



SASSARI - Il progetto Insulae Lab - Centro di Produzione Musica (direzione artistica del progetto firmata Paolo Fresu) prosegue nella sua armonica, pacifica, colorata e diffusa invasione dei palcoscenici dei teatri dell’Isola, percorso che ad ogni tappa lascia a chi ascolta e osserva qualcosa di nuovo o di speciale, partendo dalla consapevolezza di aver dato vita e donato qualcosa di bello. Spesso di originale. Di intenso. E di speciale. Domenica 11 dicembre, ore 19.30 Spazio TEV di via Giuseppe Martini nr 13-15 a Sassari: Antine, performance a più mani, dedicata a Costantino Nivola che oltre alla perizia e all’espressione artistica dell’ensemble composto da Giovanni “Nanni” Gaias (batteria, elettronica), Giuseppe “Peppe” Spanu (chitarra) e Angus Bit (elettronica), sarà complementare e completata e impreziosita dalle incursioni dello street art performer Manu Invisible (video art/street art). L’evento è organizzato in collaborazione con Theatre en Vol.



Domenica 11 dicembre, ore 19 teatro Adriano di Cagliari: Paraulas, produzione interamente originale che immersa nel granito, nella quotidianità di Berchidda e nell’alternarsi di giorni e notti galluresi affina la sua proposta e si prepara conquistare il pubblico. Un insieme sbocciato nel segno della condivisione artistica, che avrà quindi in Rossella Faa, Elisa Novità, Sebastiano Dessanay, Giacomo Deiana. Domenica 11 dicembre, ore 21 sul palco dell’anfiteatro comunale di Ovodda: Vochemundu, idea che mette insieme il Concordu e Tenore de Orosei, Nguyên Lê e Donatella Martina Cabras. I custodi dell’eredità del fare musica in Sardegna, un “esportare”del jazz franco vietnamita che da decenni reinventa e mette insieme le sonorità del mondo e una danzatrice contemporanea che incanta e cattura sguardo e anima.



Ultimo appuntamento domenicale quello con Augusto Pirodda (piano solo), atteso alle ore 19 di domani al Cinema Teatro Santa Croce di piazza del Popolo: interessante ed emotivamente coinvolgente la proposta del pianista cagliaritano, che muove i suoi primi passi in musica verso la fine degli anni ’80. Si trasferisce poi nei Paesi Bassi per studiare al Royal Conservatory e poi a Bruxelles (Belgio), dove attualmente vive. Lunedì 12 dicembre, la sala M2 del teatro Massimo di via De Magistris nr 12 (ore 19 e ore 21) sarà teatro dello spettacolo Attittos, Duru-Duru e Cantunovu. Elena Ledda, Etta Scollo, Mauro Palmas, Alfio Antico e Salvatore Maiore regaleranno alla platea del Massimo una performance intrisa di splendide voci di donna, tradizione arcaica, jazz, sperimentazione.