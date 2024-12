Cor 13 dicembre 2022 Letteratura sarda in Braille: evento al Verdi Giovedì 15 dicembre il Teatro Verdi ospiterà il nuovo appuntamento di "Con il tatto vediamo", serata a metà strada tra il culturale e il sociale che ha già proposto ad Alghero, Macomer e Olbia un programma di incontri, musica e letteratura.



SASSARI - Si chiude a Sassari il ciclo di eventi organizzato dall'Unione italiana ciechi e ipovedenti (Uici) per presentare un progetto senza precedenti: la pubblicazione in Braille delle principali opere isolane. Giovedì 15 dicembre alle 19, il Teatro Verdi ospiterà il nuovo appuntamento di "Con il tatto vediamo", serata a metà strada tra il culturale e il sociale che ha già proposto ad Alghero, Macomer e Olbia un programma di incontri, musica e letteratura. L'Uici di Sassari, grazie al contributo dell'assessorato regionale della Sanità, ha avviato la pubblicazione in codice Braille di diverse opere della produzione letteraria isolana: la Carta de Logu di Eleonora di Arborea, le Fiabe Sarde di Sergio Atzeni , Cosima di Grazia Deledda, Eleonora D’Arborea, una Giovanna d’Arco in Sardegna di Giovanni Antonio Baragliu, le Donne della Sardegna prima della Storia a cura di Anna Depalmas, Rebecca, le Janas e il carro di Nannai di Claudia Zedda.



La serata-evento del Verdi sarà l'occasione per presentare questo lavoro e fare un viaggio tra parole e musica. Il programma prevede il saluto delle autorità e del Presidente Nazionale UICI Mario Barbuto, l'introduzione del Presidente UICI Territoriale Sassari Franco Santoro, e chiacchierate con Anna Depalmas (Le donne della Sardegna. Prima della storia), Sergio Prelato (Leggeri nella differenza), Salvatore Meloni (La memoria della poetica di Remundu Piras), Ivano Argiolas (Paura di guarire. Un racconto autobiografico), l'avvocato Donatella Pau Lewis e il magistrato Elena Meloni (Da Eleonora d’Arborea ai giorni nostri). Il tutto accompagnato dalle letture di Pierluigi Alvau, e dalle esibizioni del Gruppo Folk di Villanova Monteleone con l'organettista Giovanni Lai, del Gruppo Folk di Sassari «San Nicola», e le canzoni e le musiche di Giuseppe Bulla, Mauro Mibelli e Nicole Ruzittu, Gavino Loche e Serenella.



L'evento è organizzato in collaborazione con il festival letterario Fino a Leggermi Matto e grazie al patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale, della Fondazione di Sardegna e del Comune di Sassari. Per assistere all'evento è necessaria la prenotazione chiamando lo 079 23 37 11 o il 371 31 69 049 o inviando una mail a uicss@uici.it. «Questo progetto propone un percorso fuori dai soliti schemi e aiuta a riflettere sull'utilità e attualità della lettura in Braille - racconta il Presidente provinciale Uici Franco Santoro -; ringraziamo tutti gli autori che si sono messi a disposizione nei vari appuntamenti perché ci hanno aiutato a cogliere il valore delle parole scritte e codificate in un momento storico in cui la cultura digitale sembra averle messe in soffitta. Anche al Verdi proporremo un evento corale capace di mettere insieme suggestioni e stimoli provenienti da vari campi della cultura e del sociale, perché crediamo nel dialogo e nel confronto tra mondi diversi».



