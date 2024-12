Cor 14 dicembre 2022 Sul direttore, Sensi striglia Tedde

Replica: fuori luogo e impertinente Botta e risposta al vetriolo tra il direttore generale dell´Asl di Sassari, Flavio Sensi, e il consigliere regionale ed ex sindaco di Alghero Marco Tedde: «Non c´è peggior sordo di chi non vuole sentire. E se il sordo è il Direttore Generale della Asl di Sassari è molto preoccupante»







Firmato Flavio Sensi, direttore generale della Asl di Sassari, che stizzito così replica al consigliere regionale algherese, Marco Tedde, che chiedeva la revoca della delibera con cui lo stresso Sensi nei giorni scorsi ha nominato Altana nuovo direttore amministrativo



«Come ben dovrebbe sapere il dott. Sensi - attacca Tedde - con una delibera dello scorso anno (11-46 del marzo scorso) la Giunta regionale decise di indire una selezione, per titoli e colloquio, per la formazione dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di Direttore amministrativo delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. E che a seguito di 68 istanze di candidati con successiva delibera (38-35 del settembre successivo) la Giunta Regionale nominò una commissione di autorevoli esperti per la valutazione e la selezione dei candidati ad un ruolo così delicato. Sensi ha deciso di procedere autonomamente e in perfetta solitudine, nominando il Direttore Amministrativo? - chiede Tedde. Se così è ha calpestato la chiara volontà della Giunta regionale, non modificata, che all'evidenza aveva espresso la volontà di formare l'elenco degli idonei. O ha quantomeno aggirato, per usare un eufemismo, le chiare indicazioni procedimentali del Governo regionale. La messa in campo di un minimo di galateo istituzionale avrebbe imposto a Sensi che prima di assumere atti di questa portata in perfetta solitudine chiedesse la conclusione del procedimento o la rimozione delle due delibere della Giunta Regionale. Per il resto, concordiamo con l'assunto di Sensi, secondo il quale la "sanità pubblica è un argomento sensibile e delicato". Anche se al di là delle dichiarazioni formali ci pare che il Direttore generale della ASL nel suo mandato abbia declinato questo innegabile principio in modo insufficiente. Sarà comunque nostro dovere, in sede di esercizio del doveroso sindacato ispettivo, stare assiduamente al suo fianco per sostenerlo al fine di tutelare al meglio il diritto alla salute dei cittadini del territorio del sassarese» chiude Marco Tedde.



Foto d'archivio ALGHERO - «Non esistono direttive della Giunta ne’ alcun elenco regionale dei Direttori sanitari o amministrativi idonei. Ad oggi, in Sardegna ed in Italia, vige l'art. 3 del Dlgs 502 del 1992 che disciplina la nomina e stabilisce i requisiti per la nomina dei Direttori amministrativi, requisiti pienamente rispettati dalla Asl di Sassari, come per qualsiasi conferimento di incarico attuato dall’Azienda che io rappresento. Gli elenchi regionali degli idonei a Direttore amministrativo e sanitario non sono ad oggi ancora possibili in rispetto della normativa nazionale, e le Regioni che li hanno costituiti lo hanno fatto in modo autonomo e senza l’accordo Stato-Regioni di cui all’art. 3 del D.Lgs 171-2016, obbligatorio per istituire gli elenchi. Nel rispetto del D.Lgs 502/1992 così come integrato e modificato dal D.Lgs 171/2016, la Regione Sardegna, ad oggi, non si e’ dotata di alcun elenco di idonei (la procedura avviata a suo tempo con le Delibera del 24 marzo 2021, n. 11/46 e la Delibera del 21 settembre 2021, n. 38/35 è stata correttamente interrotta dalla Giunta Regionale, in attesa del suddetto accordo Stato-Regione). Pertanto, per la nomina, nessuna Azienda sanitaria pubblica regionale ha utilizzato elenchi regionali di idonei alla carica di Direttore amministrativo o sanitario. Risulta fatto straordinario o comunque irrituale che un consigliere regionale, quale rappresentante istituzionale della stessa regione Sardegna, non conosca e non si informi sui provvedimenti della Giunta della propria regione e che addirittura veicoli alla stampa inesistenti Direttive della Giunta con relativo non esistente mancato rispetto delle stesse, generando falsa informazione. 