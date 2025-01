S.A. 26 dicembre 2022 Caldo Natale, anticiclone fino a Capodanno Le previsioni aggiornate mostrano come l’anticicolone africano rimarrà indisturbato sulla nostra Penisola almeno fino a Capodanno. Come dicono i meteorologi il 2022 si appresta a diventare l’anno più caldo della storia



ALGHERO - Un nuovo anticiclone africano sta portando a fine dicembre temperature oltre i 20 gradi, superiori alle medie stagionali in tutta Italia, in particolare su Sicilia e Sardegna. Clima mite che non fa eccezione in tutta l'Isola neanche nei giorni di Natale e Santo Stefano.

Le previsioni aggiornate mostrano come l’anticicolone africano rimarrà indisturbato sulla nostra Penisola almeno fino a Capodanno. Come dicono i meteorologi il 2022 si appresta a diventare l’anno più caldo della storia in Italia.