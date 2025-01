S.A. 28 dicembre 2022 A Sassari il primo Punto Salute di Comunità Apre nel centro storico il primo Punto Salute di Comunità. All’interno opereranno stabilmente un´equipe di base costituita dall’Infermiere di Famiglia e di Comunità e dall´Assistente Sociale



SASSARI - Un'equipe composta da un infermiere di famiglia e di comunità e da un assistente sociale per cogliere le esigenze degli utenti e arrivare a una presa in carico che prevenga e limiti i rischi legati a salute e condizioni di solitudine e isolamento. È il primo Punto Salute di Comunità della città di Sassari, che nasce nel cuore del centro storico, in via Casaggia n° 10 (ex Infermeria San Pietro) e che è stato inaugurato questa mattina, 28 dicembre, dal sindaco Nanni Campus, dall’assessore alle Politiche sociali Gianfranco Meazza con il dirigente del settore e i funzionari, dal Direttore sanitario della Asl di Sassari, Vito La Spina, e dai referenti Asl del progetto.



Il progetto Punto di Salute di Comunità per il benessere dei soggetti

fragili si inserisce nell'ambito del programma Iti (Interventi

territoriali integrati), e nasce dalla collaborazione tra il Settore

Politiche sociali del Comune e la Asl di Sassari per promuovere, con le

altre risorse del territorio, il diritto alla salute e il benessere dei

cittadini del quartiere, al fine di migliorare la qualità della vita. All’interno opereranno stabilmente un'equipe di base costituita

dall’Infermiere di Famiglia e di Comunità (messo a disposizione dalla

Asl) e dall'Assistente Sociale (messa a disposizione dal Comune), col

compito di garantire attività rivolte al singolo e alla famiglia, per

mantenere la popolazione in condizioni di buona salute, rispondendo ai

bisogni del singolo cittadino in termini sia di prevenzione sia di

gestione della patologia. Particolare attenzione verrà posta nei

riguardi dei soggetti con patologie croniche, condizione oggi sempre più

diffusa in termini di incidenza e prevalenza.



L’obiettivo è favorire, attraverso l'informazione e l'orientamento,

l'accesso appropriato e tempestivo dei cittadini più fragili (anziani e

persone con disabilità) ai servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e

alle prestazioni erogate. Il Punto Salute sarà un luogo in cui il

cittadino potrà ricevere indicazioni su come e dove poter usufruire

delle prestazioni sanitarie e sociali (terapie, medicazioni,, visite

mediche), ma soprattutto sarà un punto di ascolto attivo e di

orientamento del singolo e della comunità verso gli approcci di

promozione della salute e degli sani stili di vita. In particolare sarà garantito il supporto e accompagnamento all’inclusione attiva degli abitanti del quartiere mettendo in campo tutte le azioni per promuovere e diffondere la cultura della tutela della salute, migliorare gli stili di vita, contenere i comportamenti a rischio, seguire i percorsi assistenziali e partecipare alle attività di socializzazione organizzate nel territorio.



Infermieri e assistenti sociali lavoreranno per intercettare precocemente le situazioni di fragilità in condizioni di solitudine e

isolamento, per supportare le persone di età superiore ai 65 anni con

patologie croniche (come diabete, cardiopatia, malattie respiratorie

croniche, ipertensione, etc) attraverso il coinvolgimento nei percorsi

di medicina di iniziativa, in collaborazione con il Medico di medicina

generale, per una presa in carico globale al fine di mantenere la

popolazione di riferimento in condizioni di buona salute, rispondendo ai

bisogni del singolo cittadino e della comunità in termini sia di

prevenzione sia di gestione della patologia. Il servizio sarà operativo dal 2 gennaio, il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 09.00 alle 12.00 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30. L’intervento è realizzato con risorse del POR FESR 2014 – 2020 e POR FSE 2014 – 2020 della Regione Sardegna - Programma ITI Sassari Storica – Investimenti Territoriali Integrati