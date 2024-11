Cor 2 febbraio 2023 L´Agua di Alghero tra le migliori discoteche d’Italia «Importante riconoscimento ottenuto a livello nazionale che fa lustro a tutta la nostra Regione». Soddisfatti i gestori dell’Agua Disco di Alghero, inseriti insieme al Billionaire di Porto Cervo tra i migliori locali d´intrattenimento



ALGHERO - Tra le migliori discoteche d’Italia (classifica approvata dal Coordinamento Italiano Moda e spettacolo) oltre alla rinomata Cocoricò di Riccione e il Vicotry Morgana Bay di Sanremo sono solo due i locali d’intrattenimento sardi che appaiono in classifica: lo storico Billionaire di Porto Cervo e l’Agua Disco di Alghero. La città catalana mancava nelle classifiche generali da oltre trent’anni e questo è un traguardo quasi storico.



Diversi i fattori che hanno permesso di ottenere questo importante traguardo: l’organizzazione, la qualità dei servizi, gli arredi, la programmazione artistica, le recensioni, la qualità della scelta musicale e naturalmente il luogo: L’Agua di Alghero è situata sui bastioni, davanti a Capo Caccia e al suo tramonto e la notte regala musica e balli caraibici sotto le stelle, nella cornice pittoresca del centro storico catalano.



«L’inserimento del locale tra le migliori discoteche d’Italia per il 2022 restituisce alla città quel percorso che pareva negli anni appannato ma che grazie ad una serie di investimenti, organizzazione e professionalità, la Riviera del Corallo è ritornata ad essere un punto fondamentale per l’accoglienza in senso globale: dal Cap d’Any all’estate il comune e i vari imprenditori hanno deciso di disegnare e colorare una città all’insegna di una visione turistica proiettata nel turismo di qualità» il commento soddisfatto di Marco Cassitta, General manager di Lime Corporetion.