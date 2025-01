S.A. 21 marzo 2023 Ente Concerti: anteprima Campanella e Leone Anteprima d’eccezione la nuova stagione del teatro Comunale di Sassari organizzata dall’Ente Concerti Marialisa De Carolis. Campanella si esibirà il 24 marzo alle 20 in duo con la pianista Monica Leone



SASSARI - Sarà Michele Campanella uno dei grandi maestri del pianismo italiano ad aprire con un’anteprima d’eccezione la nuova stagione del teatro Comunale di Sassari organizzata dall’Ente Concerti Marialisa De Carolis. Campanella si esibirà il 24 marzo alle 20 in duo con la pianista Monica Leone, altra affermata interprete internazionale, sua partner nella musica e nella vita. La nascita della formazione non ha una data di nascita ufficiale, ma è il naturale sviluppo di una mentalità e di un approccio al pianoforte condivisi dalle origini, essendo entrambi cresciuti, in diversi momenti, nella scuola di Vincenzo Vitale.



Il repertorio del duo in continua espansione comprende musiche a quattro mani e a due pianoforti e spazia da Bach a Bartok. Numerose e significative le presenze del duo in importanti contesti internazionali tra cui: Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, Opera House di Sydney, Coliseum di Buenos Aires, Maggio Musicale Fiorentino, Pechino, Shanghai e Canton. Il duo Campanella -Leone proporrà la Sinfonia n.9 in Re minore op.125 di Beethoven trascritta per due pianoforti da Franz Liszt.



Ad anticipare il concerto sarà la presentazione dell’ultimo libro di Campanella dal titolo “Interpretazione. Ovvero il possibile breviario del musicista al pianoforte” ( 2022 - Castelvecchi editore) che si terrà il 23 marzo alle 18 nel ridotto del Teatro Comunale in collaborazione con la libreria Koinè di Sassari. “La musica, le sue leggi, la libertà che dona, la fedeltà che ci chiede: Interpretazione è il frutto di un’intera vita a lei dedicata – scrive Campanella nella presentazione del volume - ma non intende essere insegnamento ex cathedra quanto più una sollecitazione alla crescita della coscienza di coloro che hanno il meraviglioso compito di interpretare i testi musicali”.



Campanella, già autore di altri 4 volumi, discute nel suo ultimo lavoro di retorica, di filologia, di stile, di armonia, di forma e di tecnica, ma la stella polare di ogni suo pensiero è sempre la Bellezza che nasce dai suoni e dal Suono. Ingresso libero alla presentazione del libro. Grazie al “Progetto scuole” il costo del biglietto per il concerto del 24 sarà di 1 euro sia per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che per i docenti accompagnatori e per gli studenti universitari, del conservatorio e dell’accademia.