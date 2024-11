S.A. 8 maggio 2023 A Sassari "Memorie sassaresi" su Enrico Costa Domani, martedì 9 maggio, parte il ciclo di incontri “Memorie sassaresi” dedicati a personaggi che hanno fatto la storia della città e che prende il nome dalla fortunata rubrica del giornalista e storico Manlio Brigaglia



SASSARI - Sarà Enrico Costa il protagonista del primo incontro di “Memorie sassaresi. Ricordi e personaggi di una città da amare”, un breve ciclo di serate in programma da martedì 9 maggio alle 18 all'Archivio storico cittadino in via dell’Insinuazione, con il patrocinio del Comune di Sassari. La rassegna, promossa dal Circolo culturale Aristeo insieme allo stesso Archivio storico, intende presentare il vissuto e il profilo di personaggi del passato attraverso la testimonianza e il contributo di autori, saggisti e divulgatori, traendo spunto in prevalenza dalla rubrica “Memorie sassaresi” dello scrittore Manlio Brigaglia.



Proprio nella sala intitolata al giornalista, di cui il 10 maggio ricorre il quinto anniversario della scomparsa, in questa speciale prima puntata Stefania Bagella e Simonetta Castia del Circolo culturale Aristeo, in collaborazione con la responsabile dell’archivio Carla Merella, intratterranno gli appassionati ricordando Enrico Costa con l'ausilio di immagini, letture e una narrazione in presa diretta. L’iniziativa è parte del più ampio programma “Strade maestre” che mira a favorire un recupero collettivo e diffuso dell’identità attraverso azioni espositive, di animazione e divulgazione, segnando la rinascita e il ritorno critico e consapevole alle storie di una città e di un’isola con l’intento di farne riemergere l'anima e lo spirito dei luoghi.



Sassari è infatti un poliedrico microcosmo di tradizioni e aspetti culturali che la cronaca, la storia e le antiche fonti descrivono nella sua più profonda intimità attraverso la sua socialità, la geografia dei luoghi urbani, dei caffè, del consumo e del passeggio, la sua toponomastica, i personaggi che ne hanno incarnato la storia minore e quotidiana. Nel mese di giugno sono previsti brevi approfondimenti sulla storia delle strade e delle targhe cittadine, all’interno del secondo ciclo di interventi legato alla toponomastica e odonomastica, ambito di riflessione critica sull’evoluzione dei contesti urbani e sulla storia e funzione delle strade.