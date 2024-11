S.A. 10 maggio 2023 Al Verdi Ragghianti e la Chamber Orchestra Venerdì 12 maggio alle 20,30 il penultimo appuntamento vede protagonista il noto contrabbassista Gabriele Ragghianti che proporrà brani di rara esecuzione ma di grande virtuosismo in un concerto solistico accompagnato dalla Verdi Chamber Orchestra



SASSARI - Dopo l'ennesimo successo di stagione con l'esibizione della grande pianista Angela Hewitt che ha incantato la platea del Verdi con un concerto di rara bellezza e virtuosismo si avvia verso la conclusione la stagione de “I grandi interpreti della musica” organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica, con il sostegno del Ministero, della Regione e della Fondazione di Sardegna. Anche in questa edizione la cooperativa ha aperto, con grande successo di pubblico, sul palco del Verdi una finestra sul concertismo internazionale. Venerdì 12 maggio alle 20,30 il penultimo appuntamento vede protagonista il noto contrabbassista Gabriele Ragghianti che proporrà brani di rara esecuzione ma di grande virtuosismo in un concerto solistico accompagnato dalla Verdi Chamber Orchestra.



Ragghianti è stato premiato in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Ha suonato come primo contrabbasso con l’Orchestra “Toscanini” dell’Emilia-Romagna, sempre nel ruolo di primo contrabbasso ha collaborato con molte altre orchestre tra cui: l’Orchestra Regionale Toscana, l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra da Camera di Mantova, I Virtuosi Italiani, l’Orchestra Gulbenkian di Lisbona, l’Orchestra da Camera Italiana di Salvatore Accardo, l’Orchestra del Teatro S. Carlo di Napoli. Dal 1988 è primo contrabbasso solista del gruppo da camera “I Solisti Veneti”.



Dal 2013 è double bass professor presso il Royal College of Music di Londra, una delle più prestigiose università del mondo. Ad accompagnare il musicista sul palco sarà la Verdi Chamber Orchestra complesso strumentale, in residenza al Teatro Verdi di cui Il maestro Guglielmo De Stasio è coordinatore e Konzertmeister. L’orchestra è nata in questa edizione della rassegna con il proposito di fornire agli interpreti sul palco un supporto cameristico per proporre, oltre ai recital solistici, la letteratura musicale sinfonica. Il programma della serata propone musiche di Grieg "Holberg Suite" per orchestra d'archi e brani per contrabbasso e orchestra d'archi di Bottesini.



