S.A. 12 maggio 2023 Spattacolo finale all´Ute di Alghero Si concludono i corsi di cucina e teatro. Il Corso di Teatro guidato dal regista Ignazio Chessa porterà in scena William Shakespeare. Domenica 14 Maggio, chiusura con lo spettacolo "L´infelice storia di Romeo e Giulietta"



ALGHERO - L'Università delle Tre Età di Alghero conferma il successo di tutte le iniziative Programmate per questo Anno Accademico 2023 Per quanto attiene ai corsi e seminari, dopo la positiva e straordinaria conclusione, per quanto attiene ai risultati, del Corso di Cucina tenutosi presso il "Ristorante la Saletta" e che verrà ripetuto il prossimo anno.



Si conclude questa settimana il "Corso di Teatro" tenuto dal regista, attore e compositore Ignazio Chessa. Il Corso di Teatro che ha impegnato il gruppo dell' Università di Alghero, porterà in scena William Shakespeare. Domenica 14 Maggio, chiusura con lo spettacolo "L'infelice storia di Romeo e Giulietta" di Shakespeare che vedrà impegnati gli allievi del corso, alle ore 19.00 nel salone di Via Sassari 179.



«Ancora un successo, l'ennesimo, della nostra Università di Alghero - afferma la Presidente Marisa Castellini - che dopo 31 anni trascorsi dalla Sua Istituzione dimostra di saper essere sempre pronta a dare il giusto ascolto e l'attenzione alla nostra collettività garantendo condivisione e partecipazione senza limiti anagrafici. L'anno Accademico in Corso - conclude -riserva ancora Attività, Eventi e Progetti di straordinario interesse , con Partner prestigiosi del nostro territorio Regionale dei quali daremo comunicazione nei prossimi giorni».



Nella foto: Ignazio Chessa