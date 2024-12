S.A. 16 giugno 2023 In Sardegna in arrivo il grande caldo: fino a 40° In arrivo l´anticiclone africano che già nel fine settimana modificherà radicalmente la situazione meteorologica dell’isola



CAGLIARI - In Sardegna è in arrivo l'anticiclone africano che già nel fine settimana modificherà radicalmente la situazione meteorologica dell’isola. «Lunedì – annunciano da Meteo.it – l’anticiclone dovrebbe consolidarsi con più decisione sull’Italia, dove si farà strada anche una massa d’aria rovente che darà origine alla prima ondata di calore della stagione».



Dalla prossima settimana, dunque, è atteso il grande caldo con valori compresi tra i 35 e i 40 gradi, con i picchi che sono pronosticabili nelle aree interne dell’isola. L’arrivo e dell’anticiclone africano nel Mediterraneo quest’anno arriverà quasi in concomitanza con l’inizio dell’estate astronomica mentre lo scorso anno la prima ondata di caldo afoso era arrivata il 10 maggio, anticipando nettamente l’arrivo dell’estate.