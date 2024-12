S.A. 19 giugno 2023 Concerto di musica algherese al Poco Loco La serata avrà luogo il prossimo mercoledì 21 giugno al Poco Loco I venti bambini e bambine, componenti della Coral Mans Manetes, si esibiranno proponendo un repertorio di canzoni tradizionali e infantili di Alghero, modernizzate per l’occasione



ALGHERO - Il prossimo mercoledì 21 giugno, in occasione della Giornata Mondiale della Musica, si terrà il concerto della Coral Mans Manetes. L’appuntamento con le più giovani voci della musica algherese è previsto alle h 21 presso il locale Poco Loco di Alghero (Via Gramsci n.8).

I 20 componenti della corale, bambini e bambine tra i 9 e 12 anni di età, diretti dal maestro Claudio Gabriel Sanna e accompagnati dai musicisti Salvador Maltana (basso), Dario Pinna (violino) e Paolo Zuddas (percussioni), si esibiranno proponendo un repertorio di canzoni tradizionali ed infantili di Alghero, reinterpretate in chiave moderna per l’occasione.



La musica è una componente fondamentale del patrimonio culturale algherese, e, come evidenzia documentario "L'Alguer, un pentagrama com un carrer", le canzoni algheresi accompagnano la nostra vita e sono un strumento straordinario di trasmissione della lingua. Ragion per cui, in collaborazione con il Festival BarnaSants e col supporto della Generalitat de Catalunya, Plataforma per la Llengua nel 2017, ha prodotto il libro-disco Mans manetes. L'Alguer: paraules, cançons i veus de minyons , con l’obiettivo dichiarato di offrire, un disco ed al contempo uno strumento pedagogico, che possa essere utilizzato per facilitare l’insegnamento della lingua alle nuove generazioni di algheresi.



