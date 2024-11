S.A. 28 luglio 2023 Inaugura la XIVma edizione di Women in Jazz Nell´antico teatro romano di Nora fino a giovedì 10 agosto, quattro appuntamenti da segnare in agenda con le voci femminili più significative della scena mondiale in arrivo rispettivamente da Cuba, Portogallo e Stati Uniti



PULA - È tutto pronto sul palco dell’antico teatro romano di Nora per l’avvio della XIVma edizione di Nora Jazz Festival. Sabato 29 luglio, ore 21.30, complice lo straordinario talento pianistico di Jany McPherson, pianista e vocalist cubana, nella spettacolare scenografia del teatro affacciato sul mare e sulla torre del Coltellazzo, si inaugura ufficialmente la quattordicesima edizione della rassegna musicale “Women in Jazz”. Fino a giovedì 10 agosto, quattro appuntamenti da segnare in agenda con le voci femminili più significative della scena mondiale in arrivo rispettivamente da Cuba, Portogallo e Stati Uniti.



Nata a Guantanamo, Jany McPherson è un’artista estremamente originale nel fraseggio e nel linguaggio improvvisato: è stata insignita giovanissima del premio “Adolfo Guzman” e da diversi anni è molto popolare in Francia, dove si è trasferita (attualmente risiede a Nizza). Il primo disco intitolato “Tres almas” ha ricevuto nel 2013 la nomination per “Cubadisco Internacional” nella categoria “Miglior album di canzoni contemporanee”, nomination che si ripete nel 2014 per il suo secondo album “Blues Side Live” registrato dal vivo. Di grande rilievo la sua recentissima collaborazione col chitarrista John Mclaughlin che l’anno scorso l’ha voluta sul palco del Montreux Jazz Festival. L’ultimo disco registrato, “Solo Piano!”, contiene undici brani compreso “Cinema Paradiso” (di Andrea ed Ennio Morricone), di cui Jany McPherson fa una sua personale e originalissima rilettura.



L’innato senso ritmico della sua natia Cuba, la toccante intensità interpretativa delle sue ballads e le travolgenti progressioni armoniche e melodiche della sua musica, fanno di lei una grande protagonista della scena internazionale. Autentica trascinatrice e stage perfomer, Jany McPherson è anche compositrice. Sul palco dell’International Nora Jazz Festival l’artista sarà accompagnata da Antonio Sgrò al contrabbasso e Lukmil Pérez alla batteria. Anche quest’anno, nel Parco archeologico di Nora, durante i giorni di Nora Jazz non solo musica con artiste di fama ma anche una vibrante narrazione del territorio da apprezzare tra le tante visite guidate nel sito storico, le escursioni nella laguna e gli assaggi di prodotti locali nei ristoranti della zona (in collaborazione con l’associazione non profit Touring Club). In concomitanza dei concerti serali, sarà inoltre possibile godere di una vetrina che si affaccia in un contesto storico e naturale di straordinaria suggestione, con gli itinerari che aprono all’incanto dei mosaici fronte mare. Per i palati più raffinati, inoltre, da non perdere una cena tra mare e laguna nella meraviglia dell’attiguo ristorante Fradis Minoris, premiato con due stelle Michelin, e un soggiorno in uno degli splendidi resort della zona che offrono pacchetti e prezzi scontati agli spettatori del Nora Jazz: dal Sant’Efis Hotel circondato dallo spettacolare giardino entrato quest’anno nel circuito dei Grandi Giardini Italiani, all’Hotel Baia di Nora, all’Hotel Is Molas con le avveniristiche ville disegnate dall’archistar Massimiliano Fuksas.



Dopo l’estro creativo di Mcpherson, giovedì 3 agosto tocca alla voce di velluto di Cristina Branco, una delle più importanti artiste portoghesi degli ultimi decenni; sabato 5 agosto si ritorna all’Avana con il caribe sensuale della violoncellista e vocalist Ana Carla Maza e giovedì 10 agosto si conclude in bellezza con Judy Jackson, giovane cantautrice americana che ha davvero stregato il mondo del jazz con la sua voce piena di passione. Quattro appuntamenti di livello mondiale, complice un cartellone organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, in collaborazione con il Comune di Pula, il contributo della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione – Assessorato del Turismo, della Fondazione di Sardegna e il supporto della Fondazione Pula Cultura.



