S.A. 31 luglio 2023 Strangolato in un b&b: muore 43enne Un uomo di 43 anni Gabriele Pergola, è stato strangolato mentre si trovava all´interno di un b&b a Quartucciu. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del delitto



CAGLIARI - Omicidio a Quartucciu, nell'hinterland di Cagliari: un uomo di 43 anni Gabriele Pergola, è stato strangolato mentre si trovava all'interno di un b&b. I carabinieri hanno fermato il presunto autore del delitto: un 20enne già noto alle forze dell'ordine. Il corpo è stato scoperto all'alba di questa mattina all'interno del bed and breakfast Corte Cristina in via Nazionale. Secondo una prima ricostruzione l'uomo sarebbe stato ucciso al termine di una lite. Il rumore ha allertato i proprietari della struttura che hanno trovato il corpo e hanno chiamato le forze dell'ordine.