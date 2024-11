Cor 1 agosto 2023 Alghero-Porto Torres, muore 20enne Avrebbe compiuto 20 anni proprio oggi Cristian Piras, lo sfortunato giovane deceduto ieri notte nel tragico schianto sulla strada De Due Mari che collega la città di Alghero con centro di Porto Torres



PORTO TORRES - Non sono ancora chiari i motivi per i quali Cristian Piras, alla guida della sua Fiat Punto, avrebbe sbandato, perdendo il controllo del mezzo ed andando ad invadere la corsia opposta mentre sopraggiungeva una Fiat Cinquecento. Terribile l'impatto: all'altezza dell'incrocio con la Sp 65, che conduce all'Argentiera.



Il ragazzo proprio oggi avrebbe compiuto 20 anni e rientrava verso la sua casa a Porto Torres dopo una giornata di lavoro nell'hotel Carlo V di Alghero. Cristian è rimasto incastrato tra le lamiere ma secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbe morto sul colpo. Nonostante i soccorsi per lui non c'è stato niente da fare.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del ​​118 con due ambulanze, l'elisoccorso dall'aeroporto di Alghero, i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Sassari insieme ai Carabinieri. Inutile raccontare lo sgomento e l'incredulità che ha accompagnato la notizia del tragico incidente.