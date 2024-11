G.P. 3 agosto 2023 Avvoltoio rischio estinzione vola in Sardegna



Esemplare nato in Sardegna da una coppia sedentaria a Capo Caccia. Questo avvoltoio, classificato come “capovaccaio”, specie in pericolo di estinzione, non è scomparso dalla Sardegna. Al parco di Porto Conte è stato avvistato un esemplare nato dalla coppia che nidifica nella zona dal 2019 Esemplare nato in Sardegna da una coppia sedentaria a Capo Caccia. Questo avvoltoio, classificato come “capovaccaio”, specie in pericolo di estinzione, non è scomparso dalla Sardegna. Al parco di Porto Conte è stato avvistato un esemplare nato dalla coppia che nidifica nella zona dal 2019 • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat